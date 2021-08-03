Başkan Öztürk: "Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum"
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Başkan Öztürk: "Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum"

Başkan Öztürk: 'Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Taşova Belediye Başkan Bayram Öztürk, ilçede faaliyet gösteren 70 kişi ile çalışan tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Taşova Belediye Başkan Bayram Öztürk, ilçede faaliyet gösteren 70 kişi ile çalışan tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Taşova'da 2011 yılında Doğu Mahallesi'nde eski tekel depolarında faaliyete geçen, ilçeye bağlı köylerin ve merkezde yaşayan vatandaşlara iş imkanı sağlayan tekstlide incelemelerde bulunan Başkan Öztürk, çalışma alanlarını gezerek tezgahlarda üretilen işler hakkında bilgi aldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Şu anda ilçemizde 10 yıldır faaliyette bulunan tekstilin içindeyiz. İlçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi iş sorunu, AŞ sorunu, istihdam sorunu. Dolayısıyla şuan içinde bulunduğumuz tekstil bu manada yaklaşık 70 kişinin çalıştığı,70 insanın evine ekmek götürdüğü bir fabrika olması hasebiyle hem bizler açısından hem yöneticiler açısından hem de buradan evine ekmek götüren halk açısından çok önemlidir. Aslında iş potansiyeli yüksek ama işçi bulamayan bir konumda olduğunu üzülerek öğrendim. Çok değerli vatandaşlarımızdan, çok değerli hanım kardeşlerimizden özellikle buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelin bu işletmemizde size yönelik yaklaşık 70 kişinin daha çalışacağı iş potansiyeli var. Gelin hep beraber burada işletme müdürümüzle görüşelim, şartları da konuşalım. Burada çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum. 70 kişiye artı 70 kişi daha çalışacak bir potansiyele sahip. Gördüğünüz gibi orada iş bekleyen çuvallarımız işçilerimizi bekliyor. Ama maalesef işçi bulmakta zorlandığını ifade ediyor arkadaşlarımız. İş arayan hemşerilerimizi tekstile başvurmaya buradan çalışmaya davet ediyorum" dedi. - AMASYA

Başkan Öztürk: 'Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum'
Başkan Öztürk: 'Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum'
Başkan Öztürk: 'Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum'
Başkan Öztürk: 'Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Öztürk: "Çok değerli hemşerilerimizi çalışmaya davet ediyorum" - Haberler Ekonomi
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