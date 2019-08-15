Başkan Öztürk Belediye Çalışanlarıyla Bayramlaştı

15.08.2019 11:47

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayram tatili sonrası ilk mesai gününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Belediye Hizmet binası bahçesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkanı Esat Öztürk, çalışanların Kurban Bayramını kutladı. Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personellerinde katıldığı programda çalışanların tek tek elini sıkan Başkan Öztürk,"Biz, birlikte Yahyalı için çalışan kocaman bir aileyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" dedi.

Bayramlaşma programında belediye çalışanlarına hitap eden Başkan Öztürk;"Öncelikle sizlerin ve ailenizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bizleri, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Allah'ımıza şükür ediyoruz. Allah'a şükür ederken de sizlere teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, hoşgörümüz, sevgimiz birçok insana da yeter, birbirimize de yeter. Bu bayramda da çok gayretli çalışmalar yaptık. Kurban satış pazarımız ve kurban kesimhanemizde yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüze, Zabıta Müdürlüğümüze, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze, veteriner hizmetlerimize, birim müdürlerimize ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramda da kurban satış pazarındaki su, file gibi düzenlemelerimizden dolayı takdir aldık. Ayrıca bayram günü Kurban kesim noktasındaki insanlara verdiğimiz hizmet ve ikramlar beğeni kazandı. Bayramın ilk günü 140-150 büyükbaş, ikinci günle birlikte toplamda 250'ye yakın büyükbaş kurbanın kesimi mezbahamızda yapıldı. Yahyalı, Kayseri İlçeleri arasında nüfus itibari ile beşinci sırada ama turizm potansiyeli bakımından ilk sırada yer alıyor. İlçemizin birçok özellikleri ve güzellikleri var. Bu bakımdan yaptığımız işte biraz daha hassasiyet göstermemiz lazım. Biz, aynı çatı altında 4,5 yıl daha beraber çalışacağız. Aynı havayı teneffüs edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA