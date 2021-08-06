Başkan Öztürk: "Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor"
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Başkan Öztürk: "Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor"

Başkan Öztürk: 'Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya'nın Taşova ilçesinde hayal olarak görülen ve geçen günlerde 363 sicil numarası ile kurulan 5. organize sanayi bölgesi (OSB) olan Taşova OSB'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde hayal olarak görülen ve geçen günlerde 363 sicil numarası ile kurulan 5. organize sanayi bölgesi (OSB) olan Taşova OSB'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çambükü-Dörtyol köyleri arasında bulunan araziye kurulacak olan Taşova Karma OSB hakkında ilçede esnaf ve kurumlara konu hakkında bilgi verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Bir ülkeyi kalkındırmanın yolu üretimden imalattan ihracattan ve istihdamın artmasından geçer. Bizler Taşovalı olarak hep dert yandığımız Taşova'daki işsizlik sorununu nasıl çözeceğimizle alakalı husus inşallah organize sanayinin gelmesi ile beraber, ciddi anlamda bu sorunu sorun olmaktan çıkarıp, başka meselelerle yolumuza devam edeceğiz. Ama özellikle 1 yıl önce hep beraber attığımız adım bundan yaklaşık 3 ay önce Cumhurbaşkanımızın temsilen Sanayi Bakanımızın imzasıyla organize sanayinin kurulmasının süreci resmiyet arzu etmiş ve 1. etap kısmı tamamlanmıştır. Türkiye'de 950 küsur ilçe var iken Taşova 11 bin nüfuslu bir ilçe olarak bu 363'te biri olmuştur. Bu da Taşova'nın Türkiye'de farkını gösteren önemli bir emaredir. Taşova olarak buna hazır mıyız? Bir defa Taşovalı yatırımcılar olarak buna hazır mıyız? Hazır olmamız gerekir. Yani ilk kıvılcımı bizim başlatmamız gerekir. Yani ilk yatırımı bizim yerli yatırımcının oraya yapması gerekir. İlk yatırımı Taşovalılar olarak biz yapmalıyız. Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor. Şu saatten sonra hep beraber geleceğin Taşova'sını nasıl şekillendireceğiz, ona odaklanmamamız gerekiyor" dedi. - AMASYA

Başkan Öztürk: 'Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor'
Başkan Öztürk: 'Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor'
Başkan Öztürk: 'Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor'
Başkan Öztürk: 'Artık ok yaydan fırladı, hedefe doğru gidiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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