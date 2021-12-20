Başkan Öztekin yerel yönetim alanındaki çalışmaları istişare etti

KAĞITHANE, İSTANBUL (Bültenler) - İlk ziyaretini Muş'un Kızılağaç ilçesine yapan Başkan Mevlüt Öztekin, Belediye Başkanı Burhan Öğüt ile bir araya geldi. Karşılıklı hasbihal ve istişarelerin ardından ikili daha sonra Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parkın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Öztekin Muş'taki temaslarının ardından Van Gürpınar'a hareket etti. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör tarafından karşılanan Başkan Öztekin burada belediyeler arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Öztekin yerel yönetim alanında işbirliği ve istişare yapmak için gittiği Anadolu illerinde Muş ve Van'ın ardından Bitlis, Siirt ve Gaziantep'i ziyaret etti.

Bitlis Ahlat'ta Başkan Öztekin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı töreninde 'Anadolu'nun Orhun Abideleri' olarak lanse ettiği Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek duada bulundu.

Başkan Öztekin Bitlis ziyaretinde Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Tatvan İlçesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile bir araya gelerek mevcut ve yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bitlis'teki temaslarının ardından Siirt'e geçen Başkan Öztekin, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı (Verkanıs) köyünde vatandaşlarla buluştu. Hasbihalin ardından Hz.Veysel Karani Türbesi'ni ziyaret eden Başkan Öztekin burada dua edip, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Ziyaretlerinin son gününde Başkan Öztekin gazi şehir Antep'teydi. Burada Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluşan Başkan Öztekin'in ziyaretinde mevcut ve yeni dönem projeleri, pandemi ile mücadele, gönül belediyeciliği konuları konuşuldu.

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