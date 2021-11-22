Başkan Öztekin, Sağlık Bakanı Koca ve Ticaret Bakanı Muş ile bir araya geldi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sağlık ve şehircilik alanındaki çalışmalarını sunmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi.

Pandeminin en yoğun hissedildiği dönemde örnek çalışmalarla vatandaşın memnuniyetini kazanan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal yardım çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bilgi verdi. Kağıthane Belediyesi pandemi sürecinde vatandaşlara 8 milyondan fazla hijyen ürünü ve 130 bin gıda paketi yardımını ücretsiz şekilde ulaştırmıştı. Ayrıca belediye ilçeye 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırırken, iş yeri tam kapalı olan esnaflara da biner lira nakdi destekte bulundu. Kamuoyu araştırmalarında Kağıthane Belediyesi, İstanbul'da korona virüsle mücadelede en başarılı belediye gösterildi.

Kağıthane'nin son dönemde İstanbul'da önemli yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bakan Muş ile yaptığı görüşmede ise bunda devlet desteğinin önemli rolünün olduğunu söyledi. Başkan Öztekin, "Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı ve Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metro hatları, Seyrantepe Etfal Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi gibi dev yatırımların da etkisiyle Kağıthane son dönemde değerine değer kattı. Özel sektör de bu hizmetlerin sonrasında yatırım önceliğini Kağıthane'ye verdi. Özel üniversite ve hastaneler, uluslararası otel zincirleri, e-ticaret firmaları, havayolu şirketlerinin adresi Kağıthane oldu. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza tüm Kağıthaneliler adına teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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