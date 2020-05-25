Başkan Öztekin: Örnek bir mücadele sergilediniz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Öztekin: Örnek bir mücadele sergilediniz

Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Başkan Öztekin: Örnek bir mücadele sergilediniz
25.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:58

Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı alışkanlıkları değiştirdi. Bu yıl bayramlaşmalar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Kağıthane Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programında da alışılmışın aksine; personelin sosyal mesafeye uyarak, tokalaşma ve kucaklaşma olmaksızın bayramlaştı.Bayramlaşma programı bu yıl tedbir amaçlı açık havada yapıldı.

250 KİŞİLİK EKİP MÜCADELE EDİYOR

Belediyede görevli memur ve işçi çalışanlarla bayramlaşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; "Koronavirüs sürecinde en ön safta sağlık çalışanları var. Her birine ayrı ayrı görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Sizler de bu süreçte çok önemli görevleri yerine getirdiniz. Mahallelerimizin temizlenmesi, sokak ve binalarımızın dezenfekte edilmesi, sosyal yardımların ulaştırılması noktasında sürekli sahada olarak örnek bir mücadele sergilediniz. Bu süreçte ayrıca kendi aranızdaki tedbirlere de uyarak hepimizin sağlığını korudunuz. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara hep birlikte sağlıkla, huzurla kavuşmayı diliyorum" dedi.

Kağıthane Belediyesi pandemi sürecinde 250 kişilik özel ekiple temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması anlamında koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin bayramda da çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Kağıthane Belediyesi'ndeki bayramlaşma programlarında tüm çalışanlara lokum ve hijyen malzemelerinden oluşan destek paketi hediye edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özkan Uğur İrem Derici Murat Dalkılıç
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Muğla Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: Başkan Öztekin: Örnek bir mücadele sergilediniz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 19:58:01. #1.14#
title