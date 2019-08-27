Başkan Öztekin: Malazgirt ruhunu yaşatacağız

27.08.2019 15:11

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde bu yıl Bitlis Ahlat'ta 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından gösterilerin sunulduğu programda alan, eski Türk devletlerinin bayraklarıyla donatıldı. Platformun arkasında "Basmadığın toprak senin değildir Malazgirt Anadolu'nun fethinin 948. yıl dönümü" , hemen üzerinde ise "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" yazılı bir pankart yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun en doğusunda Malazgirt'te açtıkları bu coğrafyanın kapılarını, 3-4 yıl sonra en batıda İznik'te yeni bir devlet kurarak, ebediyen mühürlediklerini anlatarak, "İznik'in hemen dibindeki Söğüt'te diktiğimiz Osmanlı'nın çınarının dallarını, Batı'da Adriyatik kıyılarından Viyana önlerine, Akdeniz'de Cebelitarık Boğazı'na, güneyde Afrika'nın içlerine kadar uzattık." ifadesini kullandı.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak, çıtayı daha da yukarı taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Yaklaşık yarım asır sonra bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak, çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu vizyonu hayata geçirme irademizi de o kadar diri tutarız. Hep söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir." şeklinde konuştu.

Kutlama programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin, yaklaşık bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını aralayan ataların miras bıraktığı eserleri yerinde gözlemleyerek, Bitlis'te bulunan Kağıthaneli vatandaşlarla da bir araya geldi. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle Sultan Alpaslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ettiğini belirten Başkan Öztekin, 'Tarihimiz, hiçbir milletle kıyaslanamayacak kadar şanlı zaferlerle dolu. Bu zaferlerden biri de Malazgirt Zaferi'dir. Bu zaferle Anadolu'yu yurt kılan ecdadımız, asırlar boyunca devam edecek olan medeniyet yolumuzu aydınlatmış ve Malazgirt ruhu aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur. Aynı ruh ve heyecanı, vatanımıza ve milletimize güzel hizmetlerde bulunarak gelecek nesillerimiz için yaşatmaksa en büyük görevimizdir.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler