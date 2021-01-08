Başkan Öztekin, 'Kağıthane Bisiklet Yolu' projesini yerinde inceledi
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Başkan Öztekin, 'Kağıthane Bisiklet Yolu' projesini yerinde inceledi

08.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:18
Başkan Öztekin, 'Kağıthane Bisiklet Yolu' projesini yerinde inceledi

Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerinde yeni bir bisiklet yolu yapılacak.

Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerinde yeni bir bisiklet yolu yapılacak.  Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 52 nolu projesi olan 'Kağıthane Bisiklet Yolları' Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerinde hayata geçecek. Başkan Öztekin önceki gün proje alanını gezdi. 

bisiklet yolunun 7,5 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Başkan Öztekin, ' Cendere Vadisi'nin ilçemiz sınırları içerisinde kalan kısmında,  dere kenarında geniş ve güvenli bir zeminde planlıyoruz. Projemiz ağırlıklı olarak park ve yeşil alanların içerisinde konumlandırılacak olup, üzerinde vatandaşların bisiklet kiralayabilecekleri istasyonlar bulunacak. Burası kesintisiz olarak uzun bir mesafede yaya ve bisiklet yolu olarak kullanılabilecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.


Başkan Öztekin, 'Kağıthane Bisiklet Yolu' projesini yerinde inceledi
Başkan Öztekin, 'Kağıthane Bisiklet Yolu' projesini yerinde inceledi
Başkan Öztekin, 'Kağıthane Bisiklet Yolu' projesini yerinde inceledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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