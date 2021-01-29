Başkan Öztekin'in 'Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri' projesi hayata geçiyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ilçeye kazandırmayı vadettiği 53 projeden 32.'si 'Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri' Talatpaşa Mahallesi'nde hayata geçiyor.

Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi, yayalaştırılmış alışveriş caddesi olarak yeniden düzenlendi. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucunda cadde trafiğe kapatılarak kaldırımlar genişletildi. Yürüyüş yolu konseptinde tasarlanan kaldırımlar 2 bin m2 granit parke taşıyla kaplandı. Cadde estetik bir görünüm kazanırken, dikilen 40 adet ağaç da doğallık ve canlılık kattı.

Aslangazi Yayalaştırılmış Alışveriş Caddesi, vatandaşların akşam vakitlerinde de zaman geçirebilmesi için dekoratif aydınlatmalarla donatıldı. Özellikle mağazaların yağmur sularından etkilenmemesi için de caddeye 200 metre yağmur suyu kanalı yapıldı.

Esnafların yoğun olarak bulunduğu caddede daha hızlı internet için fiber optik kablolar çekildi. Cadde yakın zamanda resmi bir açılışla Kağıthane'ye kazandırılacak.

Başkan Öztekin projeleriyle ilgili olarak, göreve gelişinden bu yana 2 yıla yakın zamanda 25 adet projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 'Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri' projesi kent estetiğine olumlu yönde katkı sağlarken bölgede yerel ticareti de canlandıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı