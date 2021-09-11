Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi - Haberler
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Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi

Kağıthane Belediyesi, her geçen gün artan akıllı telefon kullanıcıları ile ortaya çıkan şarj sorununa çözüm getirdi.

Kağıthane Belediyesi, her geçen gün artan akıllı telefon kullanıcıları ile ortaya çıkan şarj sorununa çözüm getirdi. Parklardaki şehir mobilyaları usb ile çalışan tüm cihazları şarj etme imkanı sunuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden 18 nolu Akıllı Şehir Mobilyaları Projesi, Kağıthane Meydanı'nda hayata geçti. Meydanda bulunan 10 adet dekoratif banka usb girişi eklendi. Böylece Meydan'da vakit geçiren vatandaşların telefon şarjı sorunu çözüldü. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi, internet kotası sınırlı vatandaşlar için de meydanda ücretsiz wifi hizmeti sunuyor. Vatandaşlar telefonlarına gelen otomatik kodu wifi bağlantısına girerek ücretsiz şekilde internete erişebiliyor. Projeden en çok interneti daha aktif kullanan gençlerin memnun kaldığı gözlendi. - İSTANBUL

Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi

Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi

Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi

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Haber: Başkan Öztekin'in akıllı şehir mobilyaları projesi en çok gençleri sevindirdi - Haberler
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