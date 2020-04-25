Başkan Öztekin : "Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz"
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Mevlüt Öztekin, Koronavirüs, Kağıthane, Güncel, Haber

Başkan Öztekin : "Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz"

DÜNYAYI etkisi altına koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor.

25.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:22
Başkan Öztekin :

DÜNYAYI etkisi altına koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirler artırılıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kağıthane Belediyesi sosyal yardım çalışmalarına da hız verdi.  Ekipler bir yandan sosyal yardım çalışmalarını yürütüyor diğer yandan da denetim, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid – 19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte korona mücadelesine sosyal yardım çalışmaları da eklendi. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Kağıthane Belediyesi ekipleri, günde iki öğün olacak şekilde evlerine sıcak yemek götürüyor. Kağıthane Belediyesi bünyesinde 6 arazöz, 1 buharlı dezenfektan, 1 püskürtmeli dezenfektan aracı  ve 50 kişilik ekibiyle dezenfekte çalışmalarını da aksatmadan devam ettiriyor. Tüm bu çalışmaların yanı sıra zabıta ekipleri de marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Canla başla çalışan ekiplerine teşekkür eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilk vakanın görüldüğü günden itibaren çalışma sistemlerini değiştirdiklerini ifade etti.

BAŞKAN ÖZTEKİN : "VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmaları aktardı. Dört koldan vatandaşların yardımına koştuklarını belirten Başkan Öztekin, "Bu süreçte ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasından sonra biz çalışma sistemimizi değiştirdik. Yeni sisteme göre tüm ekiplerimizin çalışma esaslarını planladık. Bu süreçte hijyen çalışmaları çok önemli. Kamu binalarından başlayarak insanlarımızın yoğun kullandığı yerler sık sık dezenfekte ediliyor. Bu süreçten sonrasında da kamu binalarından ziyade vatandaşların başvuruları üzerine kendi binalarını dezenfekte çalışmalarına başladık. Bunu da internetten kayıt alma sistemine göre yaptık. Hem evine gıda götürmek isteyen ailelerimizle birlikte Çölyak hastalarının da yanında olduk" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Öztekin, dezenfekte çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ekiplerin durmadan çalıştıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sokak ve caddelerin yıkanmasıyla ilgili talepleri yerine getirdik. Hijyen seti dağıtımıyla ilgili İstanbul'da ve Türkiye'de bunu yapan belki de ilk belediyelerden biriyiz. Talep eden tüm hanelerimize dezenfekte seti hediye ettik. Bu süreçte Kağıthane Belediyesi olarak vatandaşımızın her daim yanındayız. Aynı zamanda AŞ evinden de vatandaşlarımıza sıcak yemek götürüyoruz. Böylelikle herkese ulaşıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. İnşallah bu süreci hem ülkemiz hem de Kağıthane olarak da bitireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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