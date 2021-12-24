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Başkan Öztekin'den milli sporculara büyük jest

Başkan Öztekin'den milli sporculara büyük jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tokyo 2020'de taekwondo alanında bronz madalya ile Türkiye'ye dönen Merve Çoban ile Ali Sofuoğlu'na Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından araba hediye edildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Tokyo 2020'de taekwondo alanında bronz madalya ile Türkiye'ye dönen Merve Çoban ile Ali Sofuoğlu'na Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından araba hediye edildi.

Kağıthane Belediyesi, Tokyo 2020'de taekwondo alanında gösterdikleri başarıdan dolayı Merve Çoban ile Ali Sofuoğlu'nu ödüllendirdi. Aldıkları bronz madalyalarla Türkiye'ye başarı getiren sporculara, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından araba hediye edildi.

Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırırken; Merve Çoban, karate branşında madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıkarken madalyaların 2'si Kağıthane Belediyesporlu milli karatecilerden geldi.

Gençleri tebrik eden Başkan Öztekin, "Sporcularımız Tokyo'da elde ettikleri başarılar ile bayrağımızı dalgalandırdılar. Hem ülkemizi, hem de Kağıthane'mizi gururla temsil ettiler. Onların her zaman yanındayız. Onların başarıları sonraki nesillere de örnek oluyor. Sporun gelişmesi için sporcuların desteklenmesi, motivasyonlarının yüksek olması gerektiğine inanıyoruz. Bugün bu programla başarılarını ödüllendirerek motivasyonlarını arttırmayı amaçladık. İnanıyorum ki yakında daha büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Öztekin'den milli sporculara büyük jest

Başkan Öztekin'den milli sporculara büyük jest

Başkan Öztekin'den milli sporculara büyük jest

Başkan Öztekin'den milli sporculara büyük jest

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