Başkan Öztekin afetzedelerin acılarını paylaştı
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Başkan Öztekin afetzedelerin acılarını paylaştı

Başkan Öztekin afetzedelerin acılarını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin selden zarar gören Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin selden zarar gören Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi.

Başkan Öztekin Kastamonu'nun Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve Sinop'un Türkeli ilçelerinde selin neden olduğu afet yerlerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların acılarını paylaştı. Kaymakam, belediye başkanları ve muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Öztekin, mevcut süreçte yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Devletin tüm kademeleri afet bölgelerinde yaraları sarmak için çalışırken Kağıthane Belediyesi de afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine ilk günden itibaren gıda kolisi, kıyafet, sabun, kolonya, çocuk bezi, arama kurtarma ekipmanları, havlu, yara kremi ve ıslak mendilden oluşan yardım malzemelerini ulaştırdı. Ayrıca afet bölgelerine araç, ekip ve ekipman desteğinde bulunan Kağıthane Belediyesi'nin bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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