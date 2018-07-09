Başkan Özmeriç'ten Sürücülere 'Temmuz' Uyarısı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Türkiye'de meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü, yüzde 8,5'inin yaya geri kalan yüzde 1,5'luk sebebinin yol, taşıt ve yolcu kaynaklı olduğunu belirtti. Yıl içerisinde en fazla kazanın Temmuz ayında yaşandığını dikkat çeken Başkan Özmeriç, özellikle aşırı sıcakların herkesi bunalttığı Temmuz ayında trafiğe çıkan herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Tutulan kayıtlara göre; Türkiye'de 2017 yılında 182 bin 669 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğinin açıklandığını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Yaşanan trafik kazalarında, 7 bin 427 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik kazalarına neden olan toplam 213 bin 325 kusur tespit edilirken, bu kusurların yüzde 89,9'unun sürücü, yüzde 8,5'inin yaya, yüzde 0,7'sinin yol, yüzde 0,5'inin taşıt, yüzde 0,4'ünün ise yolcu kaynaklı olduğu gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2017 yılında 182 bin 669 adet ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere toplam 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybederken 300 bin 383 kişi de yaralandı" diyerek ülkede trafik bilincinin çok titizlikle çocuklara işlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Hayatını kaybedenlerin yüzde 43'ü sürücüler"

2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2'si sürücü olarak belirlendiğini kaydeden Başkan Özmeriç, "Aynı yıl içerisinde trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yüzde 34,2'sinin yolcu, yüzde 22,6'sının da yaya olduğu tespit edildi. Trafik kazalarında ölenler cinsiyetlerine göre ayrıldığında ise, yüzde 76'sının erkek, yüzde 24'ünün kadın olduğu saptandı. Yaşanan 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı kazanın da yüzde 67,4'ü gündüz, yüzde 30'u gece ve yüzde 2,6'sının da sabaha karşı yaşandığı kaydedilmiş" dedi.

"Temmuz ayına dikkat"

Kazaları etkileyen unsurlardan birinin de sıcaklarla birlikte artan trafik yoğunluğu olduğunu belirten başkan Özmeriç, "Elde edilen veriler neticesinde, özellikle ağır kazaların temmuz ayında meydana geldiği tespit edildi. Bunda aşırı sıcaklarla birlikte yazın yoğunlaşan trafiğin etkisi olduğunu düşünüyorum. Aşırı sıcakla birlikte insandaki mayışma direksiyonda dikkati de olumsuz etkilediği için sürücülerin imkanlar ölçüsünde yolculuk saatlerini serin ve gölge vakitlere getirmelerini tavsiye ediyoruz. Yaşanan ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 11'i temmuz ayında 5,6'sı ise şubat ayında meydana gelmiş" diyerek direksiyona geçen herkesin frene değil kurala güvenmesini istedi. - AYDIN