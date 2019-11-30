Başkan Özmeriç'ten 'kış lastiği' uyarısı

30.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:22

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 1 Aralık'tan itibaren yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirileceğini hatırlatarak, özellikle iller arası yük ve yolcu taşıyan şoför esnafını uyardı. Aydın'da kış lastiği her ne kadar zorunlu olmasa da yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde yaşayanların da emniyet için kış lastiği takmasını tavsiye eden Başkan Özmeriç, araçlardaki kış bakımlarının da ihmal edilmemesini istedi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin ticari araç kullanan şoför esnafını yakından ilgilendirdiğini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında, yolcu veya yük taşıyan ticari araçlara, kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Aydın için zorunluluk olmasa da kış lastiği zorunlu olan illerde yapılacak kontrollerde, kış lastiği takılmamış araçların tespit edilmesi halinde, para cezası uygulanacağı hatta tehlikeli görülen durumlarda aracın trafikten men edileceği belirtilmiştir. Türkiye'nin coğrafi konumu gereği, iller arasında iklim şartlarından doğacak farklılıkları gidermek adına yayınlanan yönetmeliğe göre;



Şehirlerarası ulaşımda kış lastiği zorunluluğu geçerli olacaktır. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde kış lastiği takılması emniyet açısından gereklidir" dedi.



"İller arası taşımacılık yapanlar için zorunlu"



Kış lastiği uygulamasının Aydın için zorunlu olmasa da Aydın-İstanbul ya da Aydın Ankara gibi iller arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda zorunlu olduğunu kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aydın'dan yola çıkıp başka bir ilde biten taşımacılık yapan şoför esnafımız kış lastiği takmalı. Aydın'da zorunlu olmasa da örneğin Denizli ve Afyon'da zorunlu olduğu için kış lastiği takılması mecburidir. Bu nedenle il dışına çıkan araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA