Başkan Özmeriç, Şoför esnafının yerel ve genel idareden beklentilerini açıkladı

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, zorlu geçen 2020 yılı sonunda şoför esnafının genel ve yerel idareden beklentilerini açıkladı. Şoförlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan alacakları ruhsat ve güzergah izin belgelerinde sorun yaşamayacaklarını belirten Başkan Özmeriç, bu konuda gerekli kolaylığı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

2020 yılı Mart ayında Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile birlikte şoför esnafının ciddi bir sıkıntıya girdiğini ve o günden bu yana ülke genelinde olduğu gibi Aydın'daki şoför esnafının da zor günler yaşadığını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aydın il genelinde 897 taksi, 2 bin 204 servis aracı, 2 bin 849 toplu taşıma aracı olmak üzere direksiyon başında yaklaşık 6 bin esnafımız var. 2020 yılı direksiyon başındaki tüm şoför esnafımız için çok sancılı geçti. Şoför esnafımız bu dönemde masraflarını karşılamak bir yana ciddi zarar etmesine rağmen önemli bir kamu görevini yerine getirmenin bilinci ile vazifesini aksatmadan sürdürmeye çalışıyor. 2 hafta sonra yeni yıl dolayısıyla yenilenmesi zorunlu olan ruhsat ve güzergah izin belgeleri şoför esnafımız için büyük bir sorun idi. Maalesef pandemi sürecinde şoför esnafı yakıtını bile borç bularak karşılama çabasına girdiğinden dolayı belediyeye ödeyeceği otogar ve yol kullanım ücretlerini ödeyemedi. Borçlu olan şoförler ruhsatlarını yenileyemiyordu. Bu konuda gerekli kolaylığın sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesine şoför esnafımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Genel ve yerel idareden beklentilerimiz var"

Devletin pandemi dolayısıyla bir çok esnaf ve iş koluna destek verdiğini bu kapsamda şoför esnafının da beklentileri olduğunu kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Şoförler Odası olarak biz pandemi dolayısıyla 2020 yılında çalışamayan okul servis araçlarımızdan bu yılın aidatlarını almadık. Bu kapsamda yerel ve genel idareden de beklentilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın basit usul esnafa 3 ay süreyle 1000'er TL'lik hibe destek açıklaması sevindirici. Ancak bunun yanında bu süreçte çalışmayan araçların sigorta, belediye aidatı, ve MTV ödemelerinin muaf tutulmasını istiyoruz. Okulların kapanması, turizm sektörünün yediği darbe ile beraber taşımacılık sektörü de zor duruma düştü. Sosyal mesafe kurallarına uyarak daha az yolcu ile hizmet verilmesi, bizlerin zararına da olsa kamu hizmeti niteliğindeki hizmetimizi aksatmadan sürdürdük. Bunun yanında esnaf kefalet kooperatiflerinden kredi kullanmış esnaf kredi ödemeleri günü geldiğinde, 9 aydan beri çalışmamış olması dolayısıyla bu kredileri ödemekte zorluk çekmekte. Elindeki gayrimenkulünü ya da ekmek teknesi olan aracını satmak durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. Esnafın işini kaybetmemesi için mart ayında yapıldığı gibi Anapara+faizinin mümkünse 6 ay, veya en az 3 ay süreyle ötelenmesi beklentisi var. Bu durum gerçekleşir ise pandemi süreci tamamlanınca yeniden işinin başına geçen esnaf eskiden olduğu gibi fedakarca çalışmaya devam edip devletine karşı yükümlülüklerini yerine getirecektir" diyerek genel ve yerel idarenin destekleri ile bu sürecin atlatılacağına inandığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı