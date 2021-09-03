Başkan Özlü "Zabıtamız kentin gelişmesine katkı sağlıyor"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gören Zabıta teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Özlü, "Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini dinleyen, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturan zabıta teşkilatımız, gece gündüz özveri ve fedakarca çalışmalarını yürütüyor. Sokaklarda hem elimiz hem de kulağımız oluyorlar. Onlara gelen taleplerin yerine getirilmesi ile birlikte hem vatandaşlarımızın memnuniyeti artıyor hem de şehrimizin gelişmesine katkı sağlanıyor. Tüm zabıta teşkilatımıza çalışmalarında başarılar dilerken Zabıta Haftasını da kutluyorum" diye konuştu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner de Başkan Özlü'nün ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek azim ve özveri ile çalışacaklarını kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı