Başkan Özlü, Zabıta Haftasını kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Teşkilatının temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 195. Kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Teşkilatının temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 195. Kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürdüğünü belirten Başkan Özlü, "Vatandaşların mutluluğu için sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturan Zabıta teşkilatımız vatandaşlarımızla belediye arasında köprü görevi görmektedir. Vatandaşların sorunlarını ve dertlerine anında müdahale ederek güven oluşturan Zabıta teşkilatımız, mesai mefhumu göstermeksizin yapmış olduğu denetimlerle il genelinde belediyeye olan inancı ve adalet duygusunu da geliştirmektedir. Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca Düzce sokaklarında çalışan, zabıta arkadaşlarımızın ve müdürlüğümüzün bu özel haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı