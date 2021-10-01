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Başkan Özlü, yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Özlü, yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle açtı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Barbaros yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle sağlığa pedal çevirerek hizmete açtı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Barbaros yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle sağlığa pedal çevirerek hizmete açtı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katılımıyla ilçede yaşayan gençler, yeni ve modern yürüyüş ve bisiklet yolunda pedal çevirmenin keyfini sürdüler. Başiskele İSU Şubesi Hizmet Binası'nın bulunduğu alana bisikletleriyle gelen gençler, Başkan Özlü ile birlikte yaklaşık 650 metrelik bisiklet yolunu kullanarak Döngel Vadisi Millet Bahçesi'ne kadar çıktılar. Başiskele Belediyesi'nin tamamen kendi imkanlarıyla yaptığı ve vatandaşlar tarafından çok beğenilen Döngel Vadisi Millet Bahçesi'ni de bisikletleriyle turlayan spor sevdalısı gençler, temiz bir havada sonbaharın tüm renklerini içinde barındıran ortamda eğlenceli bir gün geçirdiler.

Gençlerle keyifli bir vakit geçiren Kocaeli'nin en genç Belediye Başkanı Yasin Özlü etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sağlıklı ve zinde bir gelecek için hizmete açtığımız yürüyüş ve bisiklet yolumuzda bugün genç kardeşlerimizle birlikte pedal çevirdik. İSU Başiskele Şubesi Hizmet Binası'ndan Döngel Vadisi Millet Bahçesi'ne kadar kesintisiz ve güvenle bisiklet sürmenin keyfini yaşadık. Millet bahçemizin temiz havasında ve doğal güzelliğinde de spor yaparak enerjimize enerji kattık. Spor ve bisiklet sevdalılarımızın güvenle kullanacağı yürüyüş ve bisiklet yolumuz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle açtı

Başkan Özlü, yürüyüş ve bisiklet yolunu gençlerle açtı

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