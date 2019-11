Başkan Özlü'yü Ağa mahallesi bağrına bastı

29.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:44

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretleri kapsamında Ağa mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.



Mahalle ziyaretlerine dur durak bilmeden devam eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son gezisini Ağa mahallesine yaptı. Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Özlü, başkan yardımcıları ve birim müdürleri herkesle selamlaşarak sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlara yaptığı konuşmasına her zaman olduğu gibi yenilenen belediye kadrolarını tanıtarak başlayan Başkan Özlü "her mahallemizde vatandaşımızla bir araya geldik, şimdi de burada sizlerle birlikteyiz. Bakın her birimden arkadaşımız burada, hepsi yaptığı işte uzman isimler. Sizlere hizmet için genç ve dinamik kadromuzla buradayız" dedi.



Talep ve ihtiyaçların karşılanması noktasında mahalle ziyaretlerinin öneminden bahseden Başkan Özlü "bu ziyaretleri neden planladığımız her ziyarette anlattık, açıkladık. Sizlerin beklentisini karşılamak için bu makamdayız, bunun farkındayız. Seçim öncesinde yaptığımız mahalle sözleşmelerimiz vardı. 5 yıllık görev süresi boyunca Allah izin verirse o vaatlerin hepsi hayata geçecek. Bu ziyaretleri ise sizin şahsen ya da mahalle olarak belediyenin görev ve sorumlulukları dahilinde ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yapıyoruz. Bizimle konuşun istiyoruz. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime bu vesile ile teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA