Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olmaya devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Özlü, bu hafta 10 cemiyete katılarak genç çiftlerin ve ailelerinin en mutlu günlerine şahitlik etti. Yoğun düğün ve nikah programı olan Başkan Özlü, Şeydanur- Efkan, Zehra- Furkan, Armağan - Burcu, Sedef - Hüseyin, Özge-Ali, Edanur - Melih, Seda- Yasin, Yağmur - Ömercan, Ezgi - Güral ve Seher - Furkan çiftlerinin en mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı, sevinçlerine ortak oldu. Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlere iki cihan aile saadeti dileyerek, çiçeği burnunda çiftlere ay yıldızlı Türk Bayrağı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından "Ailem" kitabını ve nikahta imza attıkları kalemi hediye etti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor

Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Fuat Oktay
Magazin Kaan Yıldırım Göksel Bensu Soral
Spor Fatih Terim Okan Buruk Diego Ozan Tufan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Özlü, vatandaşların mutlu gününe ortak oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:45:07. #1.12#