Başkan Özlü, vatandaşları dinledi talepleri not etti

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir yandan Düzce'nin değişim ve dönüşüm projelerini tek tek hayata geçirirken bir yandan da sahaya inerek hem devam eden çalışmaları inceliyor, hem de vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projeleri sadece masa başında değil sık sık sahaya da inerek yerinde inceliyor. Bu kapsamda, mahalleleri gezerek projelerin son durumlarını yerinde gören Başkan Özlü, Ağa Mahallesinde bulunan Hz. Hüseyin Camisinde kıldığı Cuma namazının ardından vatandaşlarla buluştu.

Cami çıkışında mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Özlü, bir araya geldiği vatandaşlarla ayaküstü muhabbet etti. Samimi şekilde gerçekleşen görüşmelerde Başkan Özlü, vatandaşların sorun ve taleplerini de ilk ağızdan dinledi.

Daha sonra mahalle de hizmet veren Kur'an kursunu da ziyaret eden Özlü, çocuklarla bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezen Başkan Özlü, yetkililerden kurslar hakkında bilgi alarak bölgeden ayrıldı. - DÜZCE