Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak
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Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir içi ulaşım sisteminde tüm bankalara ait temassız özellikli kredi kartlarının kullanılmasına ilişkin anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Başkan Özlü: Vatandaşımız mağdur olmayacak
21.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:08

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir içi ulaşım sisteminde tüm bankalara ait temassız özellikli kredi kartlarının kullanılmasına ilişkin anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Düzenleme ile şehir içi ulaşım araçlarında elektronik yolcu taşıma kartı olmayan vatandaşlar kredi kartları ile ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni ulaşım araçları ile sil baştan yenilenecek toplu ulaşım sistemi hakkında açıklama yaparak bilet sisteminde yaşanan sorunun çözüldüğünü belirtti. Başkan Özlü, şehir içi ulaşım araçlarının tamamında bugünden itibaren tüm bankalara ait temassız özellikli kredi kartları ile ödeme yapılabileceğini açıkladı. Biletleme sistemindeki sorun hakkında da bilgi veren Düzce Belediye Başkanı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Düzce Toplu Taşıma Sistemi biletleme işlemlerini yürütmekte olan E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamaması sebebi ile adı geçen firma sistemini kapattığından biletleme sisteminde aksaklıklar yaşanmıştır. Belediyemizce söz konusu aksaklığı giderici bütün tedbirler alınmış, firma hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Yaşanan aksaklığın hızla çözülmesi amacıyla bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Toplu ulaşım araçlarımızda vatandaşlarımız, tüm bankalara ait temassız özellikli kredi kartlarını kullanabilecek ve kolayca ödeme yapabilecektir. Araçlarımıza kurulan anons sistemi ile konu hakkında periyodik olarak bilgilendirme de yapılacaktır. E-Kent firmasına ait kartlar önümüzdeki günlerde Belediyemiz tarafından Kentkart Firması akıllı kartları ile ücretsiz olarak değiştirilecektir." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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