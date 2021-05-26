Başkan Özlü; "Tüm çabamız Düzce'mize değer katmak için"
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Başkan Özlü; "Tüm çabamız Düzce'mize değer katmak için"

Başkan Özlü; 'Tüm çabamız Düzce'mize değer katmak için'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile şehrin bütününe hizmet verecek şekilde düzenleme içerisine girilen Şıralık bölgesinde yapımına başlanan yedek stada yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile şehrin bütününe hizmet verecek şekilde düzenleme içerisine girilen Şıralık bölgesinde yapımına başlanan yedek stada yönelik çalışmalar devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de yakından takip ettiği Şıralık bölgesinde oluşturulan spor kampusunun projesi içinde bulunan yedek stat projesinde kazı çalışmaları hızlı şekilde ilerliyor. Başta amatör spor kulüpleri olmak üzere Düzcespor'un da maçlarını oynayabileceği ikinci bir stat olarak kullanılacak yedek stadın bulunduğu alanda kazı çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede kazı işlerini bitirip alanı hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Başkan Özlü'nün her platformda dile getirdiği 'Spor Şehri Düzce' başlığı altında 7'den 70'e tüm Düzce'nin faydalanmasına yönelik atılan adımların bir an önce görsel olarak ortaya çıkartılması adına aralıksız çalışan ekipler, stadın şehre kazandırılması için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'nin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir spor şehri olması için çabaladıklarını, yedek stadın haricinde Şıralık Bölgesinde oluşturulacak Spor Kampusunun birçok amatör branşa ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "Her alanda Düzce'mize katma değer sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimiz genelinde ortaya koyduğumuz duruşu Spor Şehri Düzce konusunda da koruyoruz. Bu şehir ve Şıralık bölgesinde oluşturmak için çaba sarf ettiğimiz kampus, sporun kalbinin burada atmasını sağlayacak. Kısa sürede yedek stadımızın yapımını tamamlayacağız. Ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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