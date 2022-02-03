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Başkan Özlü, terminal ve katlı otoparkta incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Özlü, terminal ve katlı otoparkta incelemede bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Katlı Otoparkı ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Katlı Otoparkı ziyaret etti. Başkan Özlü her iki bölgeden de halkın daha sağlıklı şekilde faydalanabilmesi için iyileştirme çalışmalarının yapılmasını istedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Katlı Otoparkın bulunduğu alanların son durumunu yerinde inceledi. Başkan Özlü, işletmelerin daha kullanışlı hale getirilmesi ve halkın daha kaliteli hizmeti alabilmesi adına da eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve birim müdürleriyle birlikte ilk olarak terminali ziyaret eden Özlü, ilçe ve köy minibüslerinin bulunduğu alanı dolaşarak, işletmenin boş olan kısımlarının değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılmasını da istedi.

Ardından beraberindeki heyetle birlikte Şerefiye Mahallesinde bulunan Katlı Otopark alanına geçen Başkan Özlü, tüm katları tek tek gezerek, eksiklikleri yerinde tespit etti. Özlü, işletmenin ilk etapta giderilmesi gereken sorunların masaya yatırılacağını ve kısa sürede daha verimli hale getirileceğini söyledi. - DÜZCE

Başkan Özlü, terminal ve katlı otoparkta incelemede bulundu

Başkan Özlü, terminal ve katlı otoparkta incelemede bulundu

Başkan Özlü, terminal ve katlı otoparkta incelemede bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Haber

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