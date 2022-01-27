Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahadaki çalışmalarını sürdüren personelleri ziyaret etti.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Yasin Özlü, karla mücadele istasyonu ziyaret etti. Çalışmalar hakkında ilgili müdürlerden ve amirlerden bilgiler aldı. Başkan Özlü, gece gündüz demeden zorlu şartlarda çalışan 150 personellik kar timi ekibine teşekkür etti. Aynı zamanda, çetin kış koşullarında temiz bir Başiskele için sahada çalışan temizlik personellerini de ziyaret eden Özlü, işlerinde kolaylıklar dileyerek emekleri için kendilerine teşekkür etti.

"Yollarımızı 24 saat açık tutmayı başardık"

Aşk ile çalışan hiç kimsenin yorulmayacağını söyleyen Özlü, "Biz de bu aşkı ve enerjiyi milletimizden alıyoruz. Milletimiz bize sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun gereği olarak bize yorulmak yok. Çok güçlü bir ekibimiz var. Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana bölgemiz çok ciddi anlamda kar yağışı alıyor. Ama buna rağmen hiçbir sorun hiçbir kriz yaşanmadan yollarımızı 24 saat açık tutmayı başardık. Bir çok ara sokaklarımız dahil tüm yollarımızı açtık. Özellikle iki vardiya halinde çalışan 150 personelimizden oluşan karla mücadele ekibimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Başiskele'de koordineli ve uyumlu çalışma var"

İlçede tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyumlu ve koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başiskelemiz'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile beraber çok koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile köylerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Kent merkezinde bizler yapıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile de koordinasyonumuz tam. Onlar da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bahçecik Kılıçarslan Mahallemiz bizim en fazla kar yağışı alan mahallerimizden bir tanesi. Mahalle Muhtarımız Coşkun Tuncay ile birlikte mahallemizi gezdik. Çok şükür burada bile ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla herhangi bir problem yaşanmadı" - KOCAELİ