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Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Özlü inceleme programına ilçenin ilk halk kütüphanesi Kitaphane'den başladı. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özlü, kütüphaneyi bu yıl içinde hizmete almayı planladıklarını söyledi. Başkan Yasin Özlü, Kitaphanede'ki incelemelerinin ardından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki duble yol çalışmalarını denetledi. Başiskele'nin ulaşım ağının genişlediğini söyleyen Özlü, Büyükşehir Belediyesi'nin 20 milyon TL'lik yatırımıyla gidiş geliş 4 şeritli prestijli bir cadde olacak olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin güvenli ve konforlu hale getirildiğini kaydetti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, sahadaki çalışmaları inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Başiskele, Yerel, Haberler

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