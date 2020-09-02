Başkan Özlü personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediyede görevli zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediyede görevli zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.

Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personellerini ziyaret eden Başkan Özlü, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güveni için gece gündüz demeden canla başla çalışan mesai arkadaşlarının bu özel haftasını tek tek tebrik etti. Başiskele Belediye Binası önünde gerçekleşen ziyarette Başkan Özlü, zabıta personeli ile hasbihal etti. Ziyarette konuşan Başkan Özlü, "Zabıta Teşkilatımız 7/24 hizmet veren ve belediyemizin görünün yüzü olma özelliği ile bizim her yerdeki elimiz, sesimizdir. Özellikle son zamanlarda hep birlikte geçirdiğimiz pandemi süreci ve korona virüsü ile mücadelede ekiplerimizin özverili çalışmaları bizler için büyük önem arz etmektedir. Zabıta Teşkilatı'nın 194. yılında zorlu ve önemli sorumluklarını fedakarca yerine getiren zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı kutluyor, personelimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA