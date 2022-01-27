Başkan Özlü otobüs şoförleriyle bir araya geldi

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren otobüs şoförleri ile bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yoğun kar yağışı sürecinde fedakarca çalışan tüm ulaşım personeline teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehiriçi yolcu trafiğinin yükünü çeken toplu taşıma otobüsü şoförleriyle bir araya gelerek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kar yağışında belediye ekiplerinin yolları sürekli açtığını kaydeden Özlü, "Yolların kardan kapandığını gördüğünüz yerde haber verin arkadaşlarımız açsın. Çok iyi çalışıyoruz ancak sürekli kar yağıyor. Beklentimizin çok üstünde kar yağışı oldu ancak bizim hazırlığımız tamdı. 35 araçla 24 saat ciddi bir faaliyet yürütüyoruz. Yine de bir aksaklık olursa mutlaka bize bildirin" ifadelerinde bulundu.

"Fedakarca çalışıyorsunuz"

Şehir içi yolcu trafiğinin yükünü üstlenen otobüs şoförlerinin önemli bir görev yürüttüklerini söyleyen Başkan Özlü, "Düzce Belediyesi olarak ulaşım master planı çerçevesinde küçük araçlar ile daha sık seferlerin olduğu ulaşım sistemi kurduk. Bu sistemde Ulaşım A.Ş. ile birlikte 114 vatandaşımızı da esnaf yaptık. Düzce Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da milletimize hizmetin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Yeni ulaşım sistemiyle birlikte özverili ve fedakarca çalışan şoförlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, daha sonra otobüs şoförlerinin sorun ve taleplerini dinledi. - DÜZCE