Başkan Özlü, örnek projeleri yerinde inceledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceledi.

Başiskele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan örnek projeler vatandaşlara hizmetine sunuldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Vezirçiftliği Mahallesi'nde esnaf ziyaretiyle güne başlayan Özlü, esnafa bereketli kazançlar diledi. Ziyaretlerin ardından ilçede yapılan hizmetleri ve yapımı devam eden projeleri inceleyen Başkan Özlü, Katı Atık Aktarma İstasyonu, belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı Döngel Vadisi Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Doğa ile iç içe bir ortamda huzurla vakit geçiren, yürüyüş yapan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Özlü, vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı