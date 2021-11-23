Başkan Özlü, "Öğretmenler, yol göstericilerimizdir"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, "Öğretmenlerimiz, bilgiye ve öğrenmeye giden yoldaki rehberlerimizdir" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği ve Öğretmenler Günü olarak kutlanan anlamlı güne yönelik duygularını paylaşan Belediye Başkanı Özlü, "Öğretmen, sadece öğreten, bilgiyi aktaran insan değildir. Öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten öğrencisini bir cevher gibi işleyen kişidir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir. Eğitim öğretim sistemimizin en temel yapı taşları, toplumu ayakta tutan omurganın mimarları, emek ve gayretle nesiller yetiştiren öğretmenlerimizdir. Öğretmen, hayattır. Öğretmenlerimiz, bilgiye ve öğrenmeye giden yoldaki rehberlerimizdir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, bizlere, çocuklarımıza, ülkemizin geleceğine emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aramızdan ayrılmış olan bütün öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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