Başkan Özlü'nün projelerine tam destek
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Başkan Özlü'nün projelerine tam destek

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Başkan Özlü'nün projelerine tam destek

Ankara Düzceliler Derneği Yönetimi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

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Ankara Düzceliler Derneği Yönetimi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Dernek Başkanı Semih Kıbrıs ve beraberindeki heyet, Başkan Özlü'nün Düzce ile ilgili vizyon projeleri anlattığı sunumu ilgiyle dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ankara Düzceliler Derneği Başkanı Semih Kıbrıs ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Erguvan Sosyal Tesislerinde pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşen toplantıda Başkan Özlü, Kıbrıs ve beraberindeki heyete slayt eşliğinde projelerini aktardı. Düzce Belediyesinin 2 yılda hayata geçirdiği projelerin yanı sıra devam eden ve yakın zamanda başlayacak olan yatırımlar misafirlerde heyecan uyandırdı.

Sunumun ardından Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür eden Ankara Düzceliler Derneği Başkanı Semih Kıbrıs, "Görevi aldığınız günden bugüne geçen 2 sene zarfında güzel çalışmalar yapıldığını gördük ve mutlu olduk. Yaptıklarınızı ve görsel sunumda anlattıklarınızı küçük bir kente değil sanki Büyükşehir'e yapılacak işler şeklinde algıladık ve çok memnun olduk. Ankara'daki Düzceliler ve tüm Düzceliler adına tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Özlü'de ziyaretlerinden ötürü Semih Kıbrıs ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ileterek, Düzce için yapılacak daha çok işleri olduğunu ve çalışmalarının bu yönde devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs, ziyaret sonunda üzerinde Fetih suresinin 1. ayeti, Besmele-i Şerif ve Dr. Faruk Özlü'nün adının yazılı olduğu kılıç hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Başkan Özlü'nün projelerine tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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