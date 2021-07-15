Başkan Özlü "Milletimiz darbecilerin oyunlarını bozdu"
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Başkan Özlü "Milletimiz darbecilerin oyunlarını bozdu"

Başkan Özlü 'Milletimiz darbecilerin oyunlarını bozdu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ülkemizin aydınlık geleceğini canı pahasına müdafaa eden bu yüce milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ülkemizin aydınlık geleceğini canı pahasına müdafaa eden bu yüce milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Özlü, 15 Temmuz'un Türk Milleti tarafından gösterilen destansı direniş ruhunun ilelebet canlı kalacağının en büyük göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Özlü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup hain tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişimine karşı milletin ve demokrasi yanlısı güvenlik güçlerinin kahramanca direnişiyle hain girişimin boşa çıkarıldığını kaydetti.

"Minnet ve şükranla anıyorum"

Özlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5'nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi; "Milletimizin göstermiş olduğu destansı direniş ruhu, ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz gecesi Yüce Allah'ın inayeti ve milletimizin kararlı duruşu sayesinde darbecilerin oyunları bozulmuştur. Ülkemizin aydınlık geleceğini canı pahasına müdafaa eden bu yüce milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. 15 Temmuz'un 5'nci yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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