Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi
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Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Belediye hizmet binası girişinde çiçekler ile karşılanan Keşir duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i makamında ağırladı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı seçilmesinin ardından Düzce'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Keşir'i tüm belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile karşılayan Başkan Özlü, " Yeni görevinizde başarılar dilerim. Allah muvaffak etsin. Şeref verdiniz" ifadelerinde bulundu.

"Uyumlu bir çalışmamız var"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise 2015 yılından bu yana Başkan Özlü ile birlikte uyumlu bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, "Bakanlık ve müsteşarlık deneyimlerini Düzce'ye aktaran bir Belediye Başkanımız var. Biz de yapılan çalışmaları Ankara'da hem Beyefendi'ye hem de bakanlarımıza anlatıyoruz. Siyaset bir takım oyunudur. Bize ne görev verilirse hem ilimiz hem de ülkemiz için katma değer oluşturmaya çalışıyoruz. Düzce'de de iyi bir takım olduk. Yeni görevimiz nedeniyle sorumluluklarımız arttı ancak Allah'ın izniyle bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE

Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi
Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi
Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi
Başkan Özlü, Keşir'e başarılar diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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