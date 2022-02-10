Başkan Özlü, Kent konseyi ile Düzce sorunlarını masaya yatırdı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Kent Konseyinin birimleriyle bir araya gelerek ilin sorunlarını masaya yatırdı. Başkan Özlü, " Düzce'yi hep birlikte layık olduğu noktaya getireceğiz" dedi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi yönetim kurulu, Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Kent Konseyi üyeleri bir yandan yapılan projelerin son durumu hakkında bilgi aldı bir yandan da Düzcelilerin kendilerine ilettiği sorunları Başkan Özlü ile paylaştı. Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkan Özlü'nün yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nuran Kartal, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

2019 yılından bu yana yapılan projeleri ve projelerin Düzce'ye olan katkılarından bahseden Başkan Özlü, "Kent Konseyleri siyaset üstü platformlardır. Bundan sonra daha düzenli toplantılarla Düzce'de yapılacakları hep birlikte planlayacağız. Ortak paydamız Düzce'dir. Biz başından beri 'Düzce Bizim Evimiz' diyoruz ve bütün gayretlerimiz Düzce'nin daha çok gelişmesi ve ileri gitmesidir. Hepimiz Düzce için bir araya geldik ve neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.

"Projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz"

"Düzcelilerin yapılanları hissetmesi ve paylaşmasını sağlayacak olan platform sizlersiniz" diyen Başkan Özlü, "Bundan sonraki süreci de planladık. Buna göre adımlarımızı atarak projelerimizi hayata geçireceğiz. Sizlerin de bu konuda bize destek ve yardımcı olmanızı istiyoruz. Hem kadınlarımız hem de gençlerimizin hitap ettiği kitleler çok değerli ve kayda değer. Dolayısıyla hep birlikte Düzce'miz için çalışıyoruz ve çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından Kent Konseyi üyeleri, yaşanan sıkıntı ve sorunları tek tek iletirken bir yandan da yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. - DÜZCE