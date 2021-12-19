Başkan Özlü, hafta sonunu projelere ayırdı

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, devam eden projeleri yerinde inceledi.

Düzce Belediyesi şehrin imarı, dönüşüm ve değişimi noktasında planlanan proje çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü ise hafta sonu da sahaya inerek proje çalışmalarını yakından inceliyor. Özlü'nün hafta sonu proje ziyaretlerindeki ilk durağı Beyciler Mahalle Konağı oldu. Bitme aşamasına gelen konağı detaylı şekilde gezen Özlü, çalışmaların hızlanması talimatını verdi.

Millet kütüphanesi

Faruk Özlü'nün sonraki durağı çatı tadilatının ardından iç tesisat çalışmalarının devam ettiği Millet Kütüphanesi oldu. Millet bahçesinin hemen karşısında bulunan kütüphanenin içini gezen Özlü, tesisat işlemlerinin de bir an önce tamamlanmasını istedi. Başkan Özlü, inşaat çalışmaları devam eden 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulunun son durumunu da yerinde incelemesinin ardından aynı bölgede spor birimi ve meslek edindirme kurslarını tek çatı altında toplayacak olan sosyal tesisi de gezdi. - DÜZCE