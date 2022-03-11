Başkan Özlü: "Güzel ve kalıcı eserler kazandırıyoruz"

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Esnaf ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Daha yaşanabilir ve huzurlu bir Başiskele için planlı ve programlı kentleşme ile ilçemize güzel ve kalıcı eserler kazandırıyoruz" dedi.

Karşıyaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları ve ilçede faaliyetlerini sürdüren kahveci esnafı katıldı.

Programda konuşan Yasin Özlü, "Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs salgının etkilerinden kurtulmadan yine dünyayı sarsan Rusya-Ukrayna savaşı ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuzlukların en çok siz esnaf vatandaşlarımızı etkilediğinin farkındayız. Her şeye rağmen devletimiz ve Başiskele Belediyesi olarak bizler bu zor süreçte yanınızda olduk. İnşallah bu zorlu süreçleri yine hep birlikte aşacağız. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başiskele'nin nüfus artışı hızlı olan ilçelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Daha yaşanabilir ve huzurlu bir Başiskele için planlı ve programlı kentleşme ile ilçemize güzel ve kalıcı eserler kazandırıyoruz. İlçemize yeni prestij caddeler yaptık. Yenilerini de en kısa zamanda bunlara ekleyeceğiz. Esnafımızın bu yatırımlarla işleri ve kazançları daha da bereketlenecek inşallah. Hep birlikte ilçemizi güzelleştirecek ve kentimize katma değer katacağız" dedi. - KOCAELİ