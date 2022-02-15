Başkan Özlü görevinin başında

DÜZCE (İHA) - 19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde dinlenen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, görevinin başına döndü. Başkan Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kaldığımız yerden, var gücümüzle çalışmaya devam" dedi.

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Evde dinlenerek süreci atlatan Başkan Özlü görevinin başına döndü. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Covid-19 testimin pozitif çıkmasının ardından bir süre evden yürüttüğüm işlerime, bugün itibariyle ofisimden devam ediyorum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ve dualarını eksik etmeyen devlet büyüklerimize, milletvekillerimize, ekip arkadaşlarıma ve tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kaldığımız yerden, var gücümüzle çalışmaya devam" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Politika