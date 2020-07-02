Başkan Özlü, gençlerin canlı müzik keyfine ortak oldu Başiskele Beledye Başkanı Yasin Özlü, ilçe sahilinde gençlerle bir araya gelerek canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Başiskele Beledye Başkanı Yasin Özlü, ilçe sahilinde gençlerle bir araya gelerek canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Başiskele Belediyesi Gençlerle Başbaşa programları devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal medyadan canlı müzik programına davet ettiği gençlerle ilçe sahilinde bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskelerini ve sandalyelerini alarak programa gelen gençler, ilçe sahilinde Başkan Özlü ile birlikte keyifli dakikalar geçirdiler. Müzik Öğretmenleri Fırat Nadir Bilgin, Furkan Kayaoğlu ve arkadaşlarının seslendirdiği türkülere Başkan Özlü de eşlik etti.

Program sonunda Başkan Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı davete icabet eden tüm gençlere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA