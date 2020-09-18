Başkan Özlü "Gazilerimiz, Milli mücadelemizin aynası"
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Başkan Özlü "Gazilerimiz, Milli mücadelemizin aynası"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden, dünden bugüne ülkemizin milli mücadelesinde tüm varlıklarını feda eden Gazilerimize minnet borçluyuz" dedi.

Başkan Özlü
18.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:01

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden, dünden bugüne ülkemizin milli mücadelesinde tüm varlıklarını feda eden Gazilerimize minnet borçluyuz" dedi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, mesajında; "Vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden, dünden bugüne ülkemizin milli mücadelesine maddi ve manevi tüm varlıklarını feda eden Gazilerimize minnet borçluyuz. Özellikle 15 Temmuz'da bu topraklara hainlerin ayaklarını bastırmayan, büyük bir kararlılıkla darbe girişiminin karşısında duran, Gazilik mertebesine erişen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu vesile ile 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik ediyor, ahrete göç etmiş gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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