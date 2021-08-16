Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu
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Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu

Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki esnaf hemşehrileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki esnaf hemşehrileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu kez Yeşilyurt Mahallesi esnafı ile düzenlediği bir programda bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Mahallede yapılan işler ve yapılması planlanan projeler hakkında esnafa bilgiler veren Özlü, bir yandan da esnafın görüş ve taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Kahvaltının ardından hali hazırda yapımı devam eden Yeşilyurt Mahallesi Kapalı Pazar alanındaki çalışmaları Mahalle Muhtarı Nihat Karaaslaner ve ilgili ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Özlü, sıcak havalara rağmen yoğun tempoda çalışan mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

Çalışmalar hakkında yetkili ekibinden brifing alan Başkan Özlü, daha sonra kapalı pazar alanına taşınması planlanan ve Cuma günleri kurulan mevcut Yeşilyurt Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret ederek pazar esnafına hayırlı ve bereketli işler diledi, alışveriş yapan hemşehrileriyle sohbet etti. - KOCAELİ

Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu
Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu
Başkan Özlü, esnafla istişarelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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