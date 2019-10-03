Başkan Özlü engelli bir vatandaşın hayalini gerçekleştirdi

03.10.2019 13:04

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile bir engelli vatandaşın daha hayalleri gerçekleşti, Şerafettin Batura akülü aracına kavuştu.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine büyük önem veren Başkan Özlü özellikle engellilerin sosyal yaşama daha kolay katılmasına özen gösteriyor. Bu kapsamda Ağa Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 1,5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu vücudunun bir kısmı felç olan Şerafettin Batura'nın akülü araç ihtiyacını öğrenen Başkan Özlü kendisini temsilen Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu'nun konu ile ilgilenmesini istedi. Meclis Üyesi Nurullah Yıldız ile birlikte Batura ve ailesini ziyaret eden Kasapoğlu, beraberinde getirdikleri akülü aracı Şerafettin Batura'ya teslim etti.



Kasapoğlu "Başkanımız Faruk Özlü bizim yakından ilgilenmemizi istedi. Biz vatandaşımızın mutluluğu, huzuru için görev başındayız. Her bir bireyin ihtiyaçları için elimizden gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Kardeşimiz de akülü aracını güzel günlerde kullansın İnşallah" şeklinde konuştu.



Akülü aracına oturan Şeraffetin Batura'da duygulu anlar yaşayarak "Sandalye olmadan hareket etmek benim için çok zor oluyordu. Başkanım Faruk Özlü'ye çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA