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Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlara buluşarak yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlara buluşarak yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi'nde dikiş nakış kursunda eğitim gören kadınlarla buluştu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Özlü, güzel işler çıkaran başarılı kadınları tebrik etti. Başkan Özlü, ziyarette kadınlara yönelik yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi, komşularının istek ve önerilerini dinleyerek not aldı. - KOCAELİ

Başkan Özlü emektar kadınlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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