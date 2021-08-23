Başkan Özlü "Düzce'yi, hep birlikte gerçek bir spor şehri yapacağız"
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Başkan Özlü "Düzce'yi, hep birlikte gerçek bir spor şehri yapacağız"

Başkan Özlü 'Düzce'yi, hep birlikte gerçek bir spor şehri yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan yedek stat çalışmaları hızla devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan yedek stat çalışmaları hızla devam ediyor. Şıralık bölgesinde yapımı devam eden stadın betonları dökülerek, direkleri dikilmeye başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor Şehri Düzce" sloganı ile başlattığı spor yatırımlarla ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Şıralık bölgesinde spor kampüsü çatısı altında amatör spor kulüplerinin yanı sıra ana stat yapılana kadar Düzcespor'un da maçlarını oynayabileceği ikinci bir stat olarak kullanılması planlanan yedek stat için beton dökme ve direklerinin dikilme işlemine geçildi.

Spor Kampusu Projesinin, Türkiye'nin gıpta ile bakacağı, yetiştireceği sporcuların yanı sıra örnek tesisleşme süreci ile de hem Düzce hem bölge için büyük önem arz ettiğini kaydeden Başkan Özlü; "Spor Kampüsümüz hizmete girdiğinde birçok amatör branşa ev sahipliği yapacak. Başarılı sporcuların yetişmesine büyük katkılar sağlayacak. Şehrimizin geleceği, yarınımız olan çocuklarımıza yeni bir vizyonla sanattan spora her alanda daha güzel, daha yaşanabilir bir Düzce bırakmak için çaba gösteriyoruz. Spor Şehri Düzce çatısı altında başlattığımız çalışmalarımız güzel ve hızlı şekilde sürüyor. Yedek stadımızın kazı çalışmasını tamamladık. Ardından beton dökme işlemleri yapıldı. Bahçeşehir bölgesindeki güreş sahasından söktüğümüz direklerin boyama işlemlerini de bitirdik şimdi de direkler dikilecek. Bir projemizi daha tamamlayarak Düzce'yi, hep birlikte gerçek bir spor şehri yapacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Başkan Özlü 'Düzce'yi, hep birlikte gerçek bir spor şehri yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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