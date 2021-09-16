Başkan Özlü, "Düzce'nin kalbinde büyük bir dönüşüm olacak"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Meydan Projesinde hukuki sürecin devam ettiğini belirterek "Süreç tamamlandıktan sonra Kent Estetiği Projesi Düzce'nin kalbinde gerçekleştirdiğimiz büyük bir dönüşüm olacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü basın ile bir araya gelerek çalışmalardan bahsetti. Millet bahçesi ve İstanbul Caddesinin durumuna yönelik değerlendirmelerde de bulunan Başkan Faruk Özlü, "Millet Bahçesinin yapım süresi 10 ay olarak belirlenmişti. Yaşanan hava muhalefetlerinden dolayı TOKİ, yüklenici firmaya 3 ay uzatma verdi. İnşa işleri sona erdi. Bu süre 19 Eylül tarihinde doluyor. İlerleyen süreçte hizmete açılacak. İstanbul Caddesinde kaldırım çalışmalarımız bitmek üzere. Kervan kavşağını yeniden düzenledik. Akıllı sinyalizasyon kurduk. Trafik yoğunluğu mevcut ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İki önemli proje ihaleye çıkacak"

Bu yıl içerisinde 2 önemli projenin daha ihalesinin yapılacağı müjdesini basın mensupları ile paylaşan Özlü, "İlk projemiz 170 Milyon TL bütçeli içme suyu projesi. DSİ kaynaklarından içme suyu hattı ve ana isale hattını yeniliyoruz. Ayrıca bir de ana su deposu yapacağız. Diğer projemiz ise içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi projesi. Büyük bütçeli bu proje ile her mahalleye girip tüm işlemleri tamamlayıp diğer mahalleye geçeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde. Bugünlerde ihaleleri yapılacak" diye konuştu.

Kent estetiği projesi

Kent Estetiği Projesi kapsamında Düzce Valiliği üzerinden başlayacak olan binaların cephe giydirmelerine yönelik çalışmaların da kısa süre içerisinde başlanılıp bitirileceğine değinen Başkan Özlü, "Projelerimizde şuanda planladığımız gibi gidiyoruz, ancak bazı işlerin hukuki açıdan süreçleri var. Bizler de bunları beklemek durumundayız. Cedidiye meydan projesinde de bu süreç var. Süreç tamamlandıktan sonra Kent Estetiği Projesi Düzce'nin kalbinde gerçekleştirdiğimiz büyük bir dönüşüm olacak" ifadelerini kullandı.

"Gelir gider dengesini sağladık"

Başkan Özlü, Düzce Belediyesinin mali durumunun 2 yıl öncesine göre mali durumunun daha iyi olduğunu belirterek "Maaşlarımızı düzenli ve zamanında ödüyoruz. Esnaflarımıza borçlarımızı en geç 1 ay içerisinde ödüyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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