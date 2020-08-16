Başkan Özlü "Depremden korunmak için bilinç şart"
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Başkan Özlü "Depremden korunmak için bilinç şart"

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin 21. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Afetlerden alacağımız dersleri, acı tecrübelerle yüz yüze kalmadan uygulamaya devam edeceğimize inancımla, 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza...

Başkan Özlü
16.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:52

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin 21. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Afetlerden alacağımız dersleri, acı tecrübelerle yüz yüze kalmadan uygulamaya devam edeceğimize inancımla, 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Türkiye tarihinin bilinen en yüksek şiddetine sahip, Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklüğü 7,8 olarak ölçülen 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Merkez üssü Gölcük olan, çevre illerle birlikte Düzce'yi de derinden etkileyen depremin yıldönümünde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir anma mesajı yayımlayarak deprem gerçeğinin bir an bile unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Özlü mesajında, "Toplam 17 bin 840 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 43 bin 953 vatandaşımızın ise yaralandığı bu büyük felaket bize doğanın kanunlarını hatırlatmış, deprem gerçeğini acı bir tecrübe ile göstermiştir. 17 Ağustos 1999 gecesi meydana gelen bu elim afet sonucunda Düzce'miz ağır yaralar almış, çarpık yapılaşma sonucu yıkılan binaların altında 270 kardeşimiz can vermiştir. Yaşadığımız şehrin zemin yapısı gereği deprem tehlikesine karşı bilinçli olmanın altını her fırsatta çizdik. Cumhurbaşkanımızın isteği, önerisi doğrultusunda yatay yapılaşma konusunda ilk düzenlemeyi göreve gelir gelmez hayata geçirmiştik. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğimizi, o gün söylemiştik. Şimdi bir kez daha tekrarlamak boynumuzun borcudur. Bize düşen afet risklerine karşı her türlü önlemin alınması konusunda yaptırım gücümüzü kullanmaktır, insan hayatı her şeyin üzerinde ve değerlidir. Afetlerden alacağımız dersleri, acı tecrübelerle yüz yüze kalmadan uygulamaya devam edeceğimize inancımla, 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden yaralı kurtulanlara ve tüm Düzceli kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi, şehrimizi her türlü afetten korusun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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