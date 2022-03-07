Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arabulucu Av. Ali Dilber'i ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arabulucu Av. Ali Dilber'i ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve bölge koordinatörü Fatih Kırcı'yı ziyaret eden Başkan Özlü, Düzce'de bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini arttırma konusunda istişarelerde bulundu. Başkan Özlü, "Düzce'yi el birliği ile güzelleştireceğiz" dedi. - DÜZCE

Başkan Özlü'den Yeşilay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika

Yeşilay Haftası, Faruk Özlü, Yeşilay, Düzce, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title