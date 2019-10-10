Başkan Özlü'den "Haydi düzce bayrak as" çağrısı

10.10.2019 15:26

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sosyal medyadan önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Özlü, Suriye'de sınır ötesi operasyonu yürüten askerlere moral için tüm Düzcelileri Türk Bayraklarını asmaya çağırdı.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve operasyonlar hakkında yayımladığı mesajın ardından sosyal medya üzerinden önemli bir çağrıda bulundu. Yalnızca Düzce'ye değil, tüm Türkiye'ye de öncülük edecek çağrısında Başkan Özlü, Türk askerinin önünde hiçbir kuvvetin duramayacağına dikkat çekerek moral ve motivasyonlarına destek olmak için "Haydi gelin! Göz bebeğimiz Mehmetçiğimize sevgimiz, vatanımıza olan aşkımız için her yeri Türk bayrakları ile donatalım." şeklinde paylaşımda bulundu. #DüzceBayrakAs başlığını da paylaşımına ekleyen Özlü, aynı başlık altına paylaşımda bulunarak Düzcelilerin Mehmetçiğe destek olmasını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA