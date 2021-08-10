Başkan Özlü'den çifte müjde
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Başkan Özlü'den çifte müjde

Başkan Özlü'den çifte müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce'nin kent havasına girmesi için başlattığı çalışmalarda, Eski Sanayi Çarşısı'nın kentsel dönüşüm ile modern görünüme kavuşması için proje için ihaleye çıkılacak.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce'nin kent havasına girmesi için başlattığı çalışmalarda, Eski Sanayi Çarşısı'nın kentsel dönüşüm ile modern görünüme kavuşması için proje için ihaleye çıkılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşen BAşkan Özlü, iki müjde birden verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin çehresini değiştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Özlü Ankara temasları kapsamında Eski Sanayi Çarşısının kentsel dönüşüm ile açık AVM ve rezidansların olacağı alanın ihaleye çıkması için TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştü. Başkan Özlü, gelecek vizyonu çizmek amacıyla eski sanayi çarşısında başlattığı proje kapsamında daha önce uzlaşma ofisi açarak hak sahipleri ile uzlaşmanın yapılması için ilk adımı atmıştı. Projenin hayata geçmesi için Ankara ayağını da koordine eden Başkan Özlü, bu kapsamda TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya gelerek hem kentsel dönüşüm hem de Millet Bahçesi'nin devredilmesi için görüştü.

İki müjdeyi birden verdi

Düzce'ye güzel ve modern bir eser bırakmak istediklerini her fırsatta kaydeden Başkan Özlü, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştükten sonra kamuoyuna müjde verdi. Başkan Özlü, "Uzun zamandır üzerinde çalışarak projelendirme aşamasını tamamladığımız 'Düzce Modern Sanayi Sitesi' finansmanı konusundaki önerimize TOKİ Başkanımız olumlu cevap vermiş, ihaleye çıkılması yönünde çalışma arkadaşlarına talimat verdi" dedi.

İhaleye çıkılmasının ardından eski sanayi çarşısında dönüşüm vakit kaybetmeden başlayacak.

Millet bahçesinin kabulü bekleniyor

Düzce'nin gözbebeğinde vatandaşların nefes alacağı, çocukların oyun oynayabileceği ve gençlerin verimli vakit geçirebileceği Millet Bahçesinin de açılması için son adım atıldı. Başkan Özlü, TOKİ bünyesinde yapılan Millet Bahçesinin kabul işlemlerinin başlatılması müjdesini de verdi. Özlü mesajında, "Yapımı tamamlanan Düzce Millet Bahçesi Projesi'nin kabul işlemlerinin başlatılması talebimizi değerli TOKİ Başkanımız olumlu buldu. İlgili daire başkanlığına kabul işlemlerinin başlatılması talimatını verdi. Millet Bahçesi'nin kabul işlemleri başlıyor. Sayın Bulut'a teşekkür ediyorum. Düzceli kardeşlerimize ve Düzce'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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