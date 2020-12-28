Başkan Özlü'den Asya Suya teşekkür
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Başkan Özlü'den Asya Suya teşekkür

28.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:05
Başkan Özlü'den Asya Suya teşekkür

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarına Düzce'de faaliyet gösteren iş adamlarının desteğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Su ve maske desteği sağladıkları için Asya Su sahibi Yunus Emre Gülay'a şahsım ve hemşerilerim...

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarına Düzce'de faaliyet gösteren iş adamlarının desteğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Su ve maske desteği sağladıkları için Asya Su sahibi Yunus Emre Gülay'a şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ederim" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin tarihinin gün yüzüne kavuşması için başlatılan Konuralp Antik Kent Tiyatro kazı çalışmalarının öneminin farkına varılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Düzceli ve Düzce'de faaliyet gösteren iş adamlarımızın çalışmalarımızı takdir etmesi ve ellerini taşın altına koyarak imkanları doğrultusunda destek sağlamaları, bizi memnun ediyor. Bu kapsamda Asya Su firmasının sahibi Yunus Emre Gülay'a kazı çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana Konuralp Antik Kent Tiyatrosunda görev alan çalışanlara yaptığı su ve maske desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Düzce'nin geleceğine herkesin sahip çıkmasını arzu ediyorum. Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştiriyoruz. Düzce butik bir şehir, bulunduğu konum itibariyle de yeşili bol, denize kıyısı olan bir şehir. Biz de şehrimizin bu güzelliklerinin gelişmesi ve tanıtılması noktasında projeler üreterek Düzce'yi modern, kaliteli, temiz, güvenli, sağlıklı ulaşımda konforlu yep yeni yüzüne kavuşturuyoruz. Attığımız her adımı geleceği planlayarak atıyoruz. Bu bağlamda Düzce için bir civi dahi olsa katkıda bulunan herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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